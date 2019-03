AI ZOON'T KNOW

Está en el aire la declaración de la infanta Cristina. Se ha podido comprobar que durante la declaración al juez, utilizó la expresión 'no sé' 412 veces, 'no lo recuerdo' 82, 'lo desconozco' 58, y Buenafuente añade que "una vez dijo pío pío, que yo no he sido".