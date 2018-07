Jordi Alba: "A veces pierdo un poco los papeles, pero luego soy un trozo de pan"

EL JUGADOR DEL FC BARCELONA ESTÁ EN EL AIRE

El jugador del FC Barcelona, Jordi Alba, visita el plató de En el aire para hablar de su trayectoria, de la liga y de los títulos que quedan por disputar. "Me pongo más nervioso aquí que en un terreno de juego", dice nada más sentarse, pero poco a poco se acomoda y acaba confesando a Buenafuente sus pensamientos. El gol que metió en propia en el Anoeta y su pasión por jugar cada dos semanas en el Camp Nou no podían faltar en la conversación, pero sobre todo, deja clara su opinión sobre la marcha del Barça de Xavi Hernández: "Me fastidia porque me ayudó mucho, pero es ley de vida". Confiesa que no le gusta perder, y acaba contestando a una duda que se ha planteado Buenafuente en varias ocasiones: "¿Qué se siente en la Play Station cuando juegas contigo y tú fallas?".