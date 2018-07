Fernando Arrabal juega a Words con Buenafuente

SEXO ES 'ARRABALAICAMENTE'

Buenafuente no quiere despedir del plató de En el aire a Fernando Arrabal sin que juegue con él a Words, el juego que él mismo ha inventado. Así, le propone encontrar una palabra que desbanque el significado de 'sexo'. Arrabal, tras pensarlo durante unos segundos, contesta: "Arrabalaicamente". Además, decide explicarlo: "Porque el sexo tiene que ser una carta de amor". Tras esta respuesta, Andreu Buenafuente decide no puntuarle: "Has sido como el Globetrotter de la palabra, no puedo hacerlo".