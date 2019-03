Chicote: "Hace años que no hago una melé, pero hay cosas que no se olvidan nunca"

EL 'MELELFIE' DE BERTO CHICOTE Y CHICOTE

Ha llegado uno de los momentos más esperados por todos los espectadores de 'En el Aire': el encuentro entre Chicote y Berto Chicote. Así, Berto interrumpe la entrevista de Buenafuente al Chef y entra acompañado de dos equipos de rugby y su propio grito de guerra: "No hay proyecto, no hay estructura, si no fuera tan educado diría que es basura". ¿El objetivo? Un 'melelfie', término para referirse al selfie que se lleva a cabo mientras ambos hacen una melé...