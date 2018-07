Buenafuente: "Rajoy ha presentado su paquete en el Congreso"

HOY ESTÁ EN EL AIRE...

Como no podía ser de otra manera, Buenafuente comienza su monólogo del día repasando la presentación que ha hecho Mariano Rajoy en el Congreso de "un paquete de medidas anticorrupción y regeneración democrática". A Andreu le ha llamado mucho la atención una frase de las que ha dicho: "España no está corrompida, hay algunos corruptos". El presentador explica que eso es como decir: "Esto no es un cocido, hay algunos garbanzos... ¿Cuántos garbanzos hacen falta para considerar cocido a un cocido?", se pregunta.