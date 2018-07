Buenafuente: "Los radiadores tenían síndrome de Rajoy, no sabían para qué servían"

HOY ESTÁ EN EL AIRE EL FRÍO

Andreu Buenafuente comienza la semana en En el aire con frío. Ya ha llegado el invierno de verdad: "Los radiadores tenían síndrome de Rajoy, no sabían para qué servían", comenta. Treinta provincias están en alerta por el temporal: "Cómo estará el país, que lo único que nos hace ilusión es que nieve", dice Buenafuente. Además, el humorista aprovecha para felicitar a Susana Díaz por su embarazo: "Seguro que le dirá a su marido: 'No me digas 'Venga, podemos'".