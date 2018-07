Buenafuente: "Si Franco levantara la cabeza le pondrían encima una urna"

LAS ELECCIONES ESTÁN EN EL AIRE

Mariano Rajoy se ha quejado de que en 2015 haya cuatro convocatorias electorales. Buenafuente no duda de que sea demócrata pero cree que Rajoy piensa que "se nos va a romper la democracia de tanto usarla". "Esto va a ser una rave de la Democracia", cuenta el humorista, porque no sólo habrá cuatro convocatorias, sino que también serán cuatro las campañas electorales: "La mente humana no está preparada para tanta mentira".