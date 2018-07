Buenafuente: "¿Estamos aplaudiendo a un policía que se la está pelando?"

HOY ESTÁ EN EL AIRE...

Andreu Buenafuente comienza su monólogo con una noticia de última hora que les ha llegado al programa: "Un policía local de Ibiza ha sido detenido tras ser pillado masturbándose en el coche patrulla". El presentador no quiere que ningún detalle sea desconocido por los espectadores, por ello les lee toda la noticia. Además, comenta que Pedro Sánchez se ha perdido en Washington y no ha podido dar la conferencia que tenía en una universidad: "¿Cómo pretenden que se oriente bien alguien del PSOE si hace tiempo que no saben dónde está la izquierda?", se pregunta.