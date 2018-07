Berto Romero: "Los tópicos para ligar sólo son superados por los tópicos para cortar"

LOS TÓPICOS HAN ENCONTRADO UN DEFENSOR, Y SE LLAMA BERTO ROMERO

Berto Romero se levanta de la mesa para defender los tópicos: "¿Qué diríamos en el entierro de un muerto sin los tópicos? '¿No era tan bueno, a mí me debía pasta?' Seguro que es mejor decir 'Siempre se van los mejores'", argumenta Romero. Además, desvela que los tópicos para ligar sólo son superados por los tópicos para cortar: "No eres tú, soy yo". "Si no existiesen, todavía seguiríamos con el novio del instituto", asegura Berto.