Berto Chicote: "Debajo de esta bata late un corazón como un morcón de Murcia de grande"

EL COACH CHICOTE MUESTRA SU LADO MÁS ROMÁNTICO

Berto Chicote se enfrenta a un reto diferente: la pedida de matrimonio de un hombre del público a su novia. El coach explica que la actitud de "no me atrevo" o "no sé cómo hacerlo", es "lo que el plato combinado a la gastronomía: una mierda pinchada en un palo". Por eso, ayudará a que la pedida sea "sencilla, efectiva y contundente".