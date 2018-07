Andreu Buenafuente: "Llegar tarde es muy español"

HOY ESTÁ EN EL AIRE...

Buenafuente llega a En el aire un poco impuntual, pero confiesa que es algo innato en él: "Yo llegué tarde hasta al nacer, lo mío no fue un parto, fue un desalojo". Así, el humorista cuenta que 'llegar tarde' es muy español: "Cuando somos puntuales, no nos salen bien las cosas y si no mira lo que les ha pasado a los abogados de la infanta", explica.