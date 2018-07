Risto Mejide le haría un tercer grado a Jordi Pujol: "Hasta que no cante, no se levanta"

SI LE TUVIERA EN ‘AL RINCÓN DE PENSAR’

'El Último Mono' recupera las declaraciones que hizo Jordi Pujol en 'Salvados' asegurando que "hay gente a la que no se nos puede tentar" cuando Jordi Évole le preguntaba por la corrupción en la Generalitat. Risto Mejide asegura que al expresident en 'Al Rincón de Pensar' "le haría un tercer grado como hace falta que le hagan. Hay que hacérselo pasar muy mal, en un sofá, en un rincón o donde sea. Hasta que no cante, no se levanta".