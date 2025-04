Zapatero habla sobre sus " divertidas conversaciones" con el papa: "Ya verá cuando se entere la curia que estoy reunido con usted"

"He sentido un gran afecto por él"

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, ha estado en El Objetivo de Ana Pastor para recordar al papa Francisco. Un papa por el que, cuenta el dirigente socialista, ha sentido "un gran afecto" y ha contado esa personalidad "afable" del argentino.

"He sentido un gran afecto por él. Destaco el aspecto más personal. Tan afable, tan humano, tan cercano... y tan divertido. Conversaciones muy divertidas", relata.

Y cuenta una de ellas: "Me recibió en 2018. Me llamó para hablar de Venezuela. Una reunión discreta. Secreta. Y me dijo, 'ya verá cuando se entere parte de la curia que estoy reunido con usted".

"De los papas que he conocido era el que tenía más sensibilidad humana", expresa Zapatero sobre la figura de Francisco.

