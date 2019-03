Iratxe García: "Grecia no es España, el PASOK no es el PSOE y Syriza no es Podemos"

REACCIONES DE LA PORTAVOZ DEL PSOE EN EL PARLAMENTO EUROPEO

La Portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo afirma que "el PASOK ha sido víctima de una posición que tomó en su momento y que ya dijimos que era errónea", en relación al apoyo prestado por los socialistas griegos a los recortes llevados a cabo por el Gobierno. García insiste en que "Grecia no es España, el PASOK no es el PSOE y Syriza no es Podemos". Además, aprovecha para lanzar una crítica al partido de Pablo Iglesias y asegura que "en el caso de Podemos entienden que esto de la izquierda y la derecha es un juego de trileros".