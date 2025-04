Sor Lucía: "Para mí el papa Francisco ha sido un amigo, un hermano con el que he reído y he llorado"

La religiosa ha estado en El Objetivo de Ana Pastor y ha contado cómo era su relación con el papa Francisco: "Ha estado a nuestro lado cuando la iglesia no comprendía nuestro compromiso con los más pobres".

"He visto llorar al papa con la discriminación"

Sor Lucía ha estado en El Objetivo por el especial sobre el papa Francisco. La religiosa ha contado, a Ana Pastor, que ha tenido "la suerte" de poder decir que ha sido "muy amiga del papa".

"Le veía cada mes o cada dos meses desde que voy a Ucrania. Es quien ha estado a nuestro lado cuando la iglesia no comprendía nuestro compromiso con los más pobres", cuenta.

Y habla de la humanidad de Francisco: "Para mí, el papa ha sido un amigo, un hermano... con él, he reído y he llorado".

"Me ha encomendado una misión en Ucrania, quería que me ocupara de los huérfanos y de los niños, y procuraré hacerlo. He visto llorar al papa con los heridos y la discriminación", narra sor Lucía.

