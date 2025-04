Las malas sensaciones de sor Lucía ante la última aparición del papa Francisco: "Ese rostro no era el de él"

La religiosa ha recordado además algo que sucedió con el Sumo Pontífice hace unos días: "Uno de sus secretarios me respondió diciendo que él ya no podía escribir".

"Barajamos la opción de que no podía ser"

Sor Lucía ha hablado en El Objetivo sobre la última aparición del papa Francisco. Fue en la plaza de San Pedro, en una multitudinaria homilía, un día antes de morir. Al ver esas imágenes, la religiosa ha revelado a Ana Pastor que comenzaron a "barajar la opción de que no podía ser".

"Me ha sorprendido porque no esperábamos que fuera tan rápido, pero ese rostro no era el de él", ha afirmado Sor Lucía.

Y sigue, recordando algo además que la sucedió hace apenas unos días con el Santo Padre: "Al ver esto, empezamos a barajar la opción de que no podía ser. Le escribí una carta, y me respondió uno de sus secretarios diciendo que él ya no podía escribir".

Todo, por los viajes de Sor Lucía a Ucrania: "Me llamaba mucho la atención cómo los rosarios del papa despertaban la fe allí, en un país marcado por el ateísmo de la Unión Soviética. Sabían que el papa les defendía".

*Ya puedes ver el especial de El Objetivo sobre el papa en Atresplayer.