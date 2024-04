El momento tenso ha llegado cuando la periodista Ana Pastor ha preguntado a Luis Rubiales sobre el el dictamen de la justicia por el beso no consentido que el expresidente de la RFEF propinó a la futbolista Jenni Hermoso tras la victoria de la selección femenina en Sidney. Pastor le cuestionaba sobre aquella ocasión en la que llamó tontos del culo a los que esta imagen no les gustó y si creía realmente el juez también lo era.

Rubiales admite que la frase fue "desafortunada" y además pidió "perdón por ella", pero de forma tajante ha tachado las palabras de la periodista de manipulación, incluso le ha pedido que "no manipules, por favor" y que le mirase a los ojos. A pesar que ha sido la justica la que ha dictaminado que lo sucedido en aquella celebración fue una agresión sexual el expresidente de la RFEF ha continuado en su línea y con cuatro actos.

En primer lugar, ha sostenido que no llega "a entender que piense que eso sea una agresión sexual", por otro, asegura que "se produce entre dos amigos, lo dice la señora Hermoso, que había una relación de confianza y amistad". Como "punto tres" asegura "que con una pregunta, porque un agresor sexual no pregunta, y en el contexto sexual no había nada". Para terminar con sus argumentos, ha vuelto a enfatizar que "ella me dice 'vale'" y recuerda un vídeo que hizo que se cuestionase en su momento la versión de la futbolista por parte de algunos. En concreto, menciona que hay una "historia le dicen 'y tú qué les has dicho', 'pues vale'.

Convencido de sus declaraciones ha sentenciado que "ahí están las imágenes y los vídeos posteriores (...) que cada uno opine. Respeto mucho a la justicia, pero ya le digo, en ningún caso ha habido" una agresión sexual.