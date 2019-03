Rosa Díez: "En nuestro partido, todos los cabezas de lista se eligen por primarias"

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha protagonizado en los últimos meses una intensa confrontación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La última, el pasado 1 de agosto en el pleno celebrado para tratar del caso Bárcenas: "Me hace gracia la cara de sorpresa que se le pone al presidente del Gobierno cuando le dices cosas tan obvias", confiesa.

"El presidente del Gobierno no ha dicho la verdad y eso está probado, al margen de lo que diga Bárcenas", afirma Díez, quien está convencida de que "en la sociedad española hay una exigencia muchísimo mayor y el PP no es ajeno a esa reivindicación ciudadana".

Sobre la crisis, la líder de UPyD es optimista: "Da la sensación de que hemos tocado fondo y podemos empezar a remontar". Aunque cree que aún queda mucho camino por delante.

Un tema que fue determinante durante años y que últimamente ha pasado a un segundo plano es el terrorismo: "Lo importante no es que ETA entregue unas armas, sino que consigamos entre todos que deje de existir".

Hace unos meses, las redes sociales se incendiaron con una polémica frase de Rosa Díez: "Hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben". Pero la diputada no evita el tema y da su explicación: "Según el CIS, el 80% de los ciudadanos se sitúan en el mismo espectro político que UPyD, por eso utilicé esa expresión, no porque pueda leer la mente de los españoles".

Otra de las polémicas protagonizada por UPyD fue la 'espantada' de varios cabezas de lista por desacuerdos con la dirección. Sobre este asunto, Díez afirma que "en nuestro partido, todos los cabezas de lista se eligen por primarias". Eso supone "alrededor de 400 procesos de primarias en 3 años, de los que se han marchado sólo 5 cabezas de lista", algo poco significativo, en opinión de Rosa Díez.