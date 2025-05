Richard Gere ignora las críticas de que haga labores sociales siendo rico: "No es tan difícil hacer lo correcto"

Richard Gere se ha involucrado por completo en ayudar a los más necesitados. Una actuación que ha podido levantar críticas al actor por llegar a estar presencialmente en rescates, pero unas críticas que al estadounidense no le afectan.

A la pregunta de Ana Pastor, Gere ha negado que tenga importancia la gente que critique que una persona con su estatus se ponga a colaborar activamente en causas sociales: "Eso no importa. No es tan difícil para nosotros hacer lo correcto. Si no quieres hacer lo correcto, puedes tener muchas excusas. Conocemos personas que siempre tendrán una excusa para no hacer lo correcto. Si la gente está sufriendo, tú ayudas. La gente sabe que hay migrantes y refugiados que intenta escapar de situaciones terribles".