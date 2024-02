Rafa Nadal, el mejor tenista español de nuestra historia, se defiende en El Objetivo de Ana Pastor, en una entrevista exclusiva , de unas palabras sobre su paternidad que generaron cierta polémica al decir que "ser padre no me va a cambiar".

Pero no era así y matiza sus palabras: lo quería decir era que "no me iba a cambiar en mi trabajo". Y lo dice porque sabe cómo piensa su pareja, su mujer: "Me cambia si tengo una pareja que no quiere viajar y se quiere quedar con nuestro hijo en Mallorca o no me quiere acompañar".

También confiesa, entre risas, que le gustaría que su hijo se dedicase a otro deporte, pero en el fondo "me duele decir eso, porque con todo lo que me ha dado el deporte... Pero si quiere jugar a tenis, lo apoyaría al 100%, para nada le vetaría", asegura Nadal.