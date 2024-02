Rafa Nadal ha hablado abiertamente de una de sus opiniones que más controversia ha generado. El tenista ha explicado a Ana Pastor que, para él, la igualdad "no reside en regalar". "Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista, si feminista es opinar que merecen las mismas oportunidades, sí que lo soy", explica Nadal.

El tenista opina que si una deportista como era Serena Williams genera más que él, lo lógico es que ella "gane más". "No quiero que yo por ser Rafa Nadal gane más que Serena Williams. Quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres", agrega.

"Los premios, en el tenis, son prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque hubo la oportunidad de que el tenis femenino gustase al mundo. El tenis femenino gusta en el mundo, ganan mucho dinero. Si las mujeres campeonas del mundo son populares, llenan los estadios... Cuanto más ganen, mucho mejor", prosigue Nadal.