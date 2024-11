Graziella Almendral, periodista especializada en ciencia y salud, habló en El Objetivo tras la DANA que ha asolado Valencia. En sus palabras en el programa de Ana Pastor, habló del Marco de Sendai y expresó su preocupación por el hecho de no haber escuchado una mención al mismo de ningún responsable político.

"No he escuchado a un solo responsable político hablar del Marco de Sendai. Eso significa que no lo conocen", afirmó en El Objetivo.

Y explicó en qué consiste: Naciones Unidas estableció un marco para reducir el riesgo de que una amenaza natural, cualquiera, se convierta en un desastre. Ahí es donde interviene la mano del hombre. Los países que estamos en ese marco estamos comprometidos en varias cosas".

"En España existe un riesgo de país a nivel hidrometeorológico. Por eventos extremos de agua. Hay que revisar el uso del suelo, las infraestructuras frente al agua...", insistió.

Como ejemplo, Japón: "Ahí sabemos que cuando hay un terremoto la población sabe que hacer. Lo saben, y hablan de ello".