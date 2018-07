Sáenz de Santamaría: “La ley electoral, en las demarcaciones más pequeñas, ayuda al independentismo"

Soraya Sáenz de Santamaría | antena3.com

Carlos Orquín / @corquinor La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado esta mañana una entrevista en el programa de Antena 3, Espejo Público. Con la resaca del pleno de pensiones de ayer en el Congreso y la política catalana siempre candente, la vicepresidenta ha contestado a las preguntas de Susanna Griso con algunas trampas. La dirigente defendió la política de pensiones de su Gobierno y justificó el anuncio de la subida de pensiones mínimas y de viudedad con la recuperación económica. Uno de sus argumentos más tajantes fue: “Aquí nunca se han recortado pensiones, no se han congelado en este Gobierno”. En contra del último Gobierno socialista, que congeló las pensiones máximas, es cierto que en los años de ejecutivo de Rajoy no se han congelado nunca las pensiones. Pero su reforma para revalorizarlas siempre al 0,25% ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo del 0,1%, según ha reconocido el propio Gobierno, desde que se aprobó en 2013. Esto se debe a la subida del IPC de algunos años. Por lo tanto, el argumento es VERDAD A MEDIAS.

Sobre otro de los asuntos actuales, Cataluña, Sáenz de Santamaría contestó también algunas preguntas y en una respuesta, explicó que “echaba en falta más iniciativa” del bloque constitucionalista. “Porque se nos olvida que estos señores no han ganado las elecciones. Que el independentismo tiene menos votos que el constitucionalismo. Lo que pasa es que la ley electoral, en las demarcaciones más pequeñas, ayuda al independentismo, la ley electoral. Pero no han ganado las elecciones”, añadió.

Saénz de Santamaría recurre a la trampa de meter a todo lo que no sea independentista dentro de “constitucionalismo” y Catalunya en Comú ha repetido por activa y por pasiva que no se identifica en ese bloque. Además, la ley electoral, que es la misma que la que existe a nivel estatal, no dice nada de ayudar a los independentistas. La norma, que aplica la fórmula d’Hondt, ayuda a los partidos mayoritarios sean lo que sean. Como es el caso, por ejemplo, del PP en Soria y Teruel. Este argumento también lo ha repetido en bastantes ocasiones Ciudadanos, que es el partido que ganó las elecciones del 21D y que también se benefició de la misma ley. Por lo tanto, el argumento de que la ley beneficia a JxC, ERC y la CUP es FALSO.

