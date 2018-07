Lo que dice el programa electoral del PSOE sobre la reforma electoral

Carlos Orquín / @corquinor

La reforma de la Ley electoral se ha convertido en uno de los puntos clave de la agenda de Podemos en estos días. En este contexto, el dirigente de Podemos ha criticado al PSOE en una entrevista en TVE por lo que considera un incumplimiento de sus promesas: “Quiero pensar que el PSOE va a ser respetuoso con su propio programa electoral. Su programa electoral señalaba todas las propuestas que nosotros y Ciudadanos estamos haciendo, incluida la de mejorar la proporcionalidad del sistema electoral”. El partido de Pablo Iglesias y Ciudadanos están negociando puntos en común para promover un cambio de la ley que no comporte tocar la Constitución y que, por lo tanto, el proceso no sea tan lento. Aun así, necesitan del apoyo de al menos uno de los partidos grandes para sacar adelante la reforma. Cada uno presiona al partido mayoritario que con quien más coincide: Podemos al PSOE y Ciudadanos al PP.

Yendo al programa electoral con el que el PSOE de Pedro Sánchez concurrió a las últimas elecciones generales (página 76), —las de 2016—, se puede observar que, efectivamente, este partido llevaba en su programa algunas de las propuestas que Ciudadanos y Podemos han puesto sobre la mesa y por lo tanto existen coincidencias: derogar el voto rogado o abrir la posibilidad de bajar la edad para votar a los 16 años. Además, se encuentra, como dice Iglesias “mejorar la proporcionalidad” del sistema de recuento.

Aquí es donde vienen los matices. El programa del PSOE no especifica cómo pretende dar al sistema electoral más proporcionalidad, mientras que la propuesta de Podemos y Ciudadanos es clara y defiende la Ley de Sainte-Laguë para modificar la manera en que se reparten los escaños en cada circunscripción de una manera más proporcional. La propia Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, había dicho un día antes de la entrevista en el Congreso que su partido no se moja en qué ley defiende para la reforma del sistema electoral y que no tiene por qué ser esta.

Así, el argumento de que el programa electoral del PSOE recogía “todas las propuestas que nosotros y Ciudadano estamos haciendo”, como sostiene Iglesias, es una VERDAD A MEDIAS.