Pablo Casado: “España crea la mitad del empleo de toda la UE”

Para empezar, este no es un argumento nuevo. El PP lo ha repetido hasta la saciedad, sobre todo durante la campaña para las elecciones del 26 de junio. En ese momento ya contamos AQUÍ que era falso. Pero los datos se actualizan, y Casado lo ha vuelto a repetir. Esta vez citando la fuente y el día de la publicación de los datos: “Estamos creando según Eurostat, del mismo lunes, la mitad del empleo de toda la UE. Y eso se hace porque hay Presupuestos responsables”.

Hemos acudido a los datos de desempleo de la UE que ofrece Eurostat. Efectivamente, el último dato (febrero de 2017) salió el lunes [consúltelo AQUÍ]. Según los mismos, el desempleo se ha reducido en los 28 en 153.000 personas con respecto a enero, y en España en 34.000.

Descenso desempleo UE Febrero 2017 | Elaboración propia.

Por lo que España no crea la mitad del empleo de la UE, sino el 22% (34.000 de 153.000). Así mismo, si comparamos los datos de febrero con los del mismo periodo del año anterior, tampoco salen las cuentas: España redujo su desempleo en 590.000 personas y la UE en 1.852.000. Lo que supone una reducción del 31%, y no la mitad.

No contentos con eso, y para darle un voto de confianza a Casado, también hemos acudido a la tasa de empleo de Eurostat, que ofrece datos cuatrimestrales y anuales. De acuerdo con los últimos cuatrimestrales, España tuvo 142.000 empleados más con respecto al cuarto trimestre de 2016, y la UE 688.000. Por lo que, nuevamente, no es la mitad. Y anualmente, España tuvo 454.000 empleados más mientras que la UE 3.026.000. No, no es la mitad del empleo creado.

Por todo ello, y con los datos en la mano, podemos decir que las declaraciones de Casado en las que asegura que España crea la mitad del empleo de la UE son FALSAS.