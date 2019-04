Albert Rivera: “Hemos conseguido un aumento de casi el 10% en la partida presupuestaria de justicia”

Álvaro Lorenzo / @alvaroloren

Comenzaba con algo de retraso la segunda jornada de la moción de censura presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados. El portavoz de Ciudadanos, en este caso Albert Rivera, ha sido el encargado de comenzar la sesión. Varios han sido los reproches que hemos escuchado al líder de la formación naranja a su homólogo morado, el más sonado su falta de “eficacia” a la hora de llegar a acuerdos, negociar y trabajar para conseguir reformas.

Rivera ha presumido de ser los artífices de que se vaya, por ejemplo, a bajar el IVA de los espectáculos en directo, de incrementar los recursos para la dependencia, de ampliar un año la tarifa plana para los autónomos, entre otras muchas medidas, como la siguiente: “Gracias a estos seis meses de trabajo, se incrementa casi un 10% el presupuesto en justicia, sí, una justicia que tiene que ser más independiente pero que tiene que tener mayor dotación”, ¿cuánto ha conseguido podemos aumentar la partida presupuestaria en justicia?, cero euros, por qué, porque no trabajan, porque no negocian, porque no llegan acuerdos, Ciudadanos sin embargo ha conseguido un aumento de casi el 10%”.

¿Se ha aumentado un 10% la partida presupuestaria de justicia gracias a Ciudadanos?

En primer lugar, hemos revisado la sección número 13 de los Presupuestos Generales del Estado, que corresponde al Ministerio de Justicia tanto en la prórroga de 2016 como los últimos presupuestos de 2017. En 2016 el gasto total en justicia fue de 1.706 millones frente a los 1.827 de 2017, esto supone un aumento de un 6,6% o lo que es lo mismo 120 millones de euros más.

En el pacto de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos encontramos que en la medida número 132, “Plan de Choque en la administración de la justicia”, y en la 134, “Plan de modernización de la justicia” se pretendía un aumento para 2017 de 100 y 250 millones respectivamente, es decir, de un total de 350 millones, lo que supondría el compromiso de aumentar el presupuesto en justicia en un 17%. El pacto no se ha cumplido y no se ha llegado al 7%. (Puede ver aquí el PactoCheck).

Por lo tanto podemos decir que si bien es cierto que se incrementa la partida, no llega al 10% que dice Rivera ni a lo que se había pactado en el acuerdo con el PP, por lo que la frase de Rivera es ENGAÑOSA.