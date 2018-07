Los PGE incluyen solo el 30% de los 5.000 millones de euros comprometidos en el pacto PP-C’s

El pacto de legislatura entre PP y Ciudadanos incluía una dotación presupuestaria de 5.000 millones de euros para 2017, incluida en su memoria económica, para poner en marcha 13 de sus medidas.

Los PGE incluyen apenas el 30% de la cantidad comprometida para estas 13 medidas, poco menos de 1.500 millones de euros.

Hasta 3 de los 13 conceptos cuya dotación presupuestaria sí fue pactada no logran arrancar ni un euro al Ejecutivo en los PGE: se quedan a cero. Es el caso del complemento salarial garantizado, dotado con 1.300 millones de euros, que no se ha aprobado. Los presupuestos incluyen una partida para favorecer la contratación de personas jóvenes a través del Fondo de Garantía Juvenil, con 500 millones de euros, pero ésta no supone ese” impuesto negativo sobre la renta” al que Ciudadanos y PP se comprometieron por escrito. Medidas como el programa de educación de 0 a 3 años o el plan de choque de la administración de Justicia se quedan sin presupuesto.

El balance de Ciudadanos incluye 2000 euros más

Dentro de las 150 reformas acordadas, hay otras que suponen un desembolso económico, pero el acuerdo no incluye cantidades específicas y se limita a hablar de inversiones de forma vaga.

Ciudadanos también ha hecho balance del cumplimiento de las partidas comprometidas con el PP, y en sus cifras incluyen casi 2.000 euros más. Eso sí, con cargo a otros conceptos no incluidos entre las 13 reformas que sumaban 5.000 millones de euros.

En sus cálculos tienen en cuenta, por ejemplo, previsiones de ingresos por la rebaja del IVA a espectáculos culturales en directo (45 millones de euros) y el impacto de la extensión de la tarifa plana a autónomos, que supondría una reducción de ingresos a la Seguridad Social de 480 millones de euros.

Incluyen también una partida destinada a financiar los cheques de formación, cedidas a comunidades autónomas, que supone 1.350 millones de euros. Lo que figura en el acuerdo es “agilizar la implantación” de estos cheques, y no se contemplaba ningún desembolso específico con este fin.

Entre estas nuevas políticas incorporadas hay 4 millones de euros de incremento en ayuda y becas al estudio, 3 millones de euros de incremento para la lucha contra la violencia de género y, 100 millones para el impulso de la economía digital.