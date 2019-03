“Los que han roto la disciplina de voto en el PP han sufrido fuertes multas”

La periodista Esther Palomera asegura que los diputados del Partido Popular no son libres de votar lo que quieran en el Congreso. “Rotundamente no, los diputados son libres, pero su voto no. El voto es tan libre como aguante su cuenta corriente los 600 euros de multa a los que se enfrentan si rompen la disciplina de voto”, explica.

Carlos Cué, periodista de ‘El País’ explica que “según la Constitución, pueden votar lo que quieran, pero sabemos que no, todas las personas que han roto la disciplina de voto han sufrido fuertes multas y algunos de ellos han acabado no repitiendo en las listas. Saben perfectamente que a lo que se arriesgan”.

El partido Popular no tiene un reglamento escrito como tal en esta legislatura. “No hay una redacción, se actúa por costumbre, pero sí está fijado que la multa es entre 100 y 500 euros”, comenta el periodista. Aunque la gran presión “no es la multa, es no repetir en las listas, que eso sí que es acabar con tu carrera política.

No ocurre lo mismo con el PSOE, Esther Palomera asegura que “no sólo tiene reglamento interno del grupo parlamentario, con multas hasta de 600 euros, también reconoce la posibilidad de pedir el voto en conciencia, es decir, la libertad de voto por motivos de conciencia”.

Y es que el PSOE “tiene unos estatutos federales más contundentes que la sanción de los 600 euros, porque la ruptura de la disciplina de voto puede conllevar la baja en el grupo parlamentario, es decir... No solo te sancionan”, comenta la periodista de ‘La Razón’.

Según el artículo 78 de los estatutos “todo aquel que rompe la disciplina de voto será denunciado ante el Comité Federal, quien puede proponer la baja en el grupo parlamentario y abrir un expediente sancionador que resolvería la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido”.

Tras conocer los reglamentos del PP y del PSOE, gracias a los periodistas Esther Palomera y Carlos Cué, Ana Pastor recupera la frase del portavoz del Partido Popular en el Congreso Alfonzo Alonso sobre la libertad de voto que tienen en su grupo. “Todos los diputados del Partido Popular votan libremente”, una afirmación que con los datos se puede comprobar que es falsa.