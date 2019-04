Santi Vila: "Mi partido está pasando un mal momento pero no me voy a ir a otro"

"OFRECÍ LIDERAR EL PARTIDO DEMÓCRATA Y LLEVARLO AL CENTRO", RECUERDA

El exconseller Santi Vila ha dicho en El Objetivo que no ha tirado la toalla a nivel político. Vila ha añadido que no se va a ir a otra formación, no obstante ha explicado que "si las circunstancias no cambiaran, no tendría sentido" que él participara.