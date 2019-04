Santi Vila: "Si esto acaba bien, acabará con un referéndum en el que los catalanes puedan votar"

OPTA POR LA VÍA DEL CONSENSO

El exconseller Santi Vila asegura en El Objetivo que el 1 de octubre "la movilización ciudadana tuvo legitimidad, pero no el reconocimiento que se buscaba" y señala que "Mariano Rajoy no será eterno y habrá formaciones que digan que esto no se arregla desde los juzgados y las cárceles".