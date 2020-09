Este lunes entran en vigor restricciones de movilidad en nuevas zonas de la Comunidad de Madrid. Pero desde el Ministerio de Sanidad insisten en que "son correctas", pero serían necesarias más.

Así lo ha defendido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en El Objetivo en la que ha aprovechado para reiterar su mensaje: "Emplazamos a los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid que adopten las recomendaciones que les hemos dado y revisen las medidas que han tomado". De no hacerlo, dice, "valoraremos y actuaremos en consecuencia", aunque no ha anticipado por las medidas concretas que adoptarán.

Preguntado por si el Gobierno Central va a intervenir la comunidad si continúa desoyendo estas recomendaciones, que tal y como indica Illa están basadas en los criterios de los expertos, el ministro de Sanidad ha asegurado que está "seguro" de que el Ejecutivo regional va a revisar y adoptar estas recomendaciones en las próximas horas o días.

En este sentido, Illa ha señalado que no se trata de "una batalla ideológica sino epidemiológica contra un virus" ante el que hay que "actuar con determinación en toda España, en especial en la Comunidad de Madrid".

No venimos a imponer ni a tutelar, pero tienen que dejarse ayudar"

Por eso, el escenario por el que aboga el Gobierno, dice el ministro, es el de "una cooperación reforzada con la comunidad autónoma", y en eso van a poner "todo el empeño". "No venimos a imponer ni a tutelar, pero tienen que dejarse ayudar por la experiencia que tenemos de estos meses y con los medios. Queremos ayudar a la Comunidad de Madrid y a los madrileños", ha insistido.

A pesar de que Illa ha defendido que no es partidario de las "confortaciones y las polémicas", ha querido dejar claro que "en Madrid no es suficiente con estabilizar la situación, hay que actuar ya. Si no, será peor", ha advertido.

Mientras Illa continúa emplazando a la Comunidad de Madrid a adoptar sus recomendaciones y decretar más restricciones, presidentes de otras comunidades e incluso la propia Díaz Ayuso piden que se apliquen los mismos criterios en todos los territorios. Illa ha expresado con convicción que "los criterios de actuación son los mismos para todas las comunidades autónomas" y que las recomendaciones de Sanidad han sido "escuchadas y seguidas" en otras regiones.