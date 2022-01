Ante la creciente tensión entre Rusia y Ucrania, Ana Pastor plantea una pregunta a Margarita Robles en El Objetivo: ¿estamos en vísperas de una guerra en Europa en pleno siglo XXI? "No, no creo", ha respondido la ministra de Defensa, que no obstante ha admitido que la situación es "muy preocupante", aunque ha recalcado que "todos los esfuerzos diplomáticos se están poniendo en marcha".

Acerca de la posibilidad de que Moscú invada a su vecino, Robles ha apuntado que "desde hacía unos años no había esa posibilidad de invasión a un Estado soberano como es un Ucrania" y ha hecho hincapié en que en estos momentos "hay una concentración muy importante de tropas rusas muy cerca de la frontera de Ucrania", lo que "puede ser orientativo de una posible invasión".

¿Es este despliegue una demostración de fuerza o responde realmente a una intención de invadir por parte de Moscú? "Es imposible saberlo en este momento", sostiene Robles, que ha recordado el precedente de la invasión de Crimea, que "ha hecho encender todas las alarmas".