Manuela Martín, de 'Fridays for Future', ha hecho un llamamiento en El Objetivo a pensar en las futuras generaciones y el planeta que van a recibir.

"Me ha llamado la atención que no paro de oír hablar de economía, que no paro de oír hablar del dinero que pierden los Gobiernos, es cierto que es súper importante, pero también tenemos que poner en el centro la vida como tal, yo cuando tenga vuestra edad o más mayor, me va a afectar esto para mal y ya no diré a mis hijos y a mis nietos", ha lanzado en pleno debate en el plató.

Además, ha querido recordar que "España podría ser pionera en la inversión en energías renovables": "Podríamos ahorrar muchísimo dinero pero también las personas vivirían mejor".

José Manuel Moreno, experto en cambio climático de la ONU, ha recogido su mensaje para concienciar acerca de la importancia de aplicar medidas desde los propios centros escolares

"Ella ha oído desde que es pequeña hablar de esto pero seguro que en su colegio no tenían un panel fotovoltaico, no habían tomado medidas tan sencillas como para que ellos pudiesen en la práctica haberles enseñado como se podía hacer", ha apuntado.

"Ahí es donde hay que exigir a todo el mundo. El camino se hace caminando. Que no haya ninguna sola escuela en toda España que no sea autónoma en su energía", ha pedido.