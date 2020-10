Ana Pastor charla en El Objetivo con el filósofo José Antonio Marina y la escritora Elvira Sastre sobre la crisis del coronavirus. "Claramente no saldremos mejor de esta porque no hay ninguna razón para pensar que las sociedades aprenden con tanta facilidad", afirma Marina.

Además, el filósofo destaca que una de las instituciones que tenía como uno de sus objetivos hacer pedagogía era el Parlamento, pero en cambio "el espectáculo de éste ha sido bochornoso": "¿Seguro que necesitamos un Parlamento?". Por su parte, Elvira Sastre confiesa que le dan ganas "de apagar la televisión".

"No hemos visto en el Parlamento ni una idea", señala Marina, que declara que "los políticos no piensan porque no tienen tiempo de leer" y, por tanto, "no saben lo que pasa": "Lo que pasa está siendo muy complicado", insiste Marina, que detalla que "hay un problema muy grave que es el auge que están teniendo las democracias no liberales".