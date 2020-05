Córdoba es una de las provincias que entrará en fase 1 este lunes. El alcalde de a ciudad, José María Bellido, asegura que recibieron la noticia "con esperanza, después de semanas de sacrificio de muchas cosas: personal, a nivel de negocios...".

Para reactivar la economía en la ciudad han llevado a cabo una serie de medidas como, por ejemplo, que las terrazas, que pueden abrir al 50% de capacidad, dispongan de más espacio para que abrir les sea rentable. "Estamos en contacto con asociaciones de comerciantes para ayudares en esa reapertura. Mañana es un día de prueba que animo que asumamos con responsabilidad", ha destacado, al fin de que en el futuro no se tenga que dar marcha atrás.

También han ayudado a los negocios eliminando algunas tasas que no han sido utilizadas durante estos meses. "Se han aplazado impuestos y las tasas que no se están utilizando no se van a cobrar, como las de basura o terrazas". De igual modo plantea "rebajas o subvenciones a los hosteleros, porque lo importante es mantener el empleo en los sectores que se han visto especialmente afectado".

Así, expresa que su mayor preocupación para el inicio de la fase 1 está en "cómo hacer que se reactive la ciudad, la economía, y que no se incumplan las normas de distanciamiento social y que veamos que hay un rebrote de contagios, que sería malísimo para la salud y para la economía".

Las decisiones del Gobierno central sobre las fases

Bellido ha considerado que el Gobierno debería ser más "transparente" a la hora de explicar el paso de fase de los diferentes territorios: "Tiene que explicar por qué en algunos sitios se ha podido hacer por distritos sanitarios y en otro no. Es lo que pedimos todos: más información, que tengamos todo más claro".

Además ha señalado que no sabe a qué se debe la decisión de dejar a Málaga y Granada en su totalidad en la fase 0. "Espero y deseo que no tenga que ver con posicionamientos políticos porque sería muy grave", ha añadido.

¿Cómo imagina el verano?

El alcalde admite que Córdoba es una ciudad que depende mucho del turismo, del comercio y de la hostelería. "Vamos a intentar reactivar el sector comercial, el sector hostelero. Estamos elaborando un plan de choque para que Córdoba sea un destino seguro. Vamos a intentar que la ciudad vuelva a la normalidad lo antes posible porque nos jugamos mucho", ha destacado, advirtiendo que viene una ola de crisis económica y social que debe frenarse reactivando la economía desde ya.

"Es necesario que se liberen nuestros propios fondos que van a ser la UCI económica de los vecinos".

Por otro lado, Bellido ha considerado la medida de la renta mínima como "necesaria para muchas familias de forma temporal". "Va a ayudar a muchas familias y a destensionar los servicios sociales".

Asegura que en este sentido "los ayuntamientos estamos dando todo en recursos sociales y empieza a ser necesario y emergente que se liberen nuestros propios fondos que van a ser la UCI económica para los vecinos".

Se cambiarán las franjas horarias de salida

Por último, el alcalde ha anunciado que se cambiarán las franjas horarias de salida para que las horas de los niños no coincidan con las horas de más calor. "Entiendo que es difícil regular esos horarios en toda España, pero una ciudad como Córdoba no es como Santander o Burgos.

"Es un ejemplo de por qué los ayuntamientos tienen que participar en la gobernanza", ha señalado.