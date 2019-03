Joaquín Estefanía: "Alemania necesitará 300.000 empleos nuevos anuales para mantener su nivel de vida"

#OBJETIVOALEMANIA | LOS 'MINIJOBS', EN ALEMANIA

Joaquín Estefanía, periodista, considera que Alemania es un país muy envejecido que necesita de muchos trabajadores cualificados extranjeros. "De aquí al año 2030 van a necesitar 300.000 puestos de trabajo anuales nuevos para mantener su nivel de vida". El periodista explica que los 'minijobs' afectan a siete millones de trabajadores germanos. "Es mejor que no tener ningún trabajo, pero no tiene nada que ver con lo que en los años 50, 60 o 70 denominábamos el modelo social europeo". Stefanie Müller, periodista alemana, apunta que en Berlín hay una tasa de paro del 50%. "Berlín está endeudado, no vas al paraíso".