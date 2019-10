Ana Pastor ha querido que Pablo Casado se escuchase a sí mismo: al Pablo Casado de hace poco y al Pablo Casado de ahora. Antes, se mostraba muy crítico en sus declaraciones con el presidente del Gobierno, al que se refería como un "mentiroso compulsivo" y afirmó que prefería "manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanca", así como que "lleva en modo avión toda la legislatura". El presidente del PP afirmó que Sánchez tenía la"egolatría de escribir libros mientras destroza España".

En sus últimas declaraciones, sin embargo, Casado ha relajado el tono de su discurso y ha defendido que son un partido que saben "pactar a izquierda y derecha", "un partido moderado". "Lideremos una mayoría centrada", manifestó, y por ello, dijo optó por una "estrategia responsable, pero constructiva".

"¿Con cuál se tiene que quedar la gente?", le ha preguntado Ana Pastor, a lo que el presidente del PP ha respondido: "El tono que yo tengo es este y todo el mundo que ha seguido El Objetivo o cualquier programa lo ha visto".

"Reconozco que en la última campaña electoral yo tenía un enfado sincero y reconozco que la situación del partido tras la moción de censura, con un partido muy deprimido, me hizo hacer una campaña muy de distancia corta, pero también es cierto que se ha puesto el foco en nuestra vehemencia y no en cómo, por ejemplo, nos ha tratado la izquierda, que nos ha llamado de todo. A mí me ha llamado racista, incapaz y persona indigna", ha argumentado.