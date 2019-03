"Mi gran error ha sido permitir que se centraran más en mi persona que en mi tarea"

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, visita 'El Objetivo' de Ana Pastor para analizar la actualidad política de su partido y valorar las informaciones que afectan directamente a los departamentos que gestiona.

Wert es el peor valorado por la ciudadanía y parte de este cuestionable honor se lo debe a sus polémicas declaraciones. En una entrevista llegó a decir que "es un portento de humildad", cuestión sobre la que profundiza Ana Pastor. ¿Se trata de una ironía? "Era una ironía y evidentemente un error, porque cuando una ironía no se pilla es mejor prescindir de ella. Si una persona dice de sí misma que es un portento de humildad, obviamente no es una afirmación particularmente humilde. Pretendía hacer una broma".

En los últimos tiempos el papel de otros ministros como Gallardón, Fernández Díaz o Montoro han eclipsado al titular de Educación, aunque a tenor de sus declaraciones parece que el ministro también busca mantenerse lejos de los focos: "Una de las enseñanzas con dos años a este nivel de exposición al ojo público es que hay que intentar huir de las situaciones en las que uno se hace más visible de lo necesario. Creo que es lo que he hecho peor y tengo el firme propósito de apartarme todo lo que pueda".

La nota de valoración de Wert según el CIS ha pasado en dos años del 4,59 al 1,49. Se trata del ministro peor valorado de la democracia. "Cuando llegué no era conocido y eso a veces es mucho mejor. Yo era el ministro menos conocido y ahora, para mi desgracia, sólo hay cinco ministros más conocidos que yo".

Lejos de hacer autocrítica sobre la gestión en sus negociados, Wert insiste en asociar la mala nota a un excesivo nivel de exposición pública: "El error que he cometido es permitir que muchas de las cosas que se han estado haciendo se centraran en mi persona y no en la tarea. Las cosas de las que me tengo que ocupar son extremadamente importantes y hubiera sido muy deseable que toda la discusión hubiera sido sobre la Educación y no sobre la persona que la gestiona".