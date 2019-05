Gorka Landaburu, víctima de ETA: "Yo que estoy vivo pienso en todos los que no han tenido esa suerte"

Más de 18 años después del día de San Isidro de 2001 en el que ETA intentó asesinar a Gorka Landaburu, el periodista ha querido reivindicar el valor de seguir vivo.

"Tengo la suerte de estar vivo, esa bomba nos tenía que haber matado a mí y a mi hija que abría el correo normalmente y ese día no lo abrió", ha explicado el periodista, que recibió un paquete con 150 gramos de dinamita que explotó al abrirlo, causándole heridas graves​ en el rostro y la amputación de varias falanges.

"Yo que estoy vivo pienso en todos los que no han tenido esa suerte, los que han muerto", ha apostillado Landaburu. "No vamos a olvidar, pero vamos a seguir para adelante, porque la convivencia tiene que seguir para adelante, con el retrovisor puesto para no olvidar. ETA tiene que hacer su autocrítica y la izquierda abertzale también".

El periodista ha querido poner en valor que hoy en día "en Euskadi se vive por fin en paz", porque, "como decía Rubalcaba": "Ha ganado la democracia y ha perdido ETA".