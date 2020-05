La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha mantenido en El Objetivo que el Gobierno español no va a pedir un rescate, es decir, dinero a cambio de ajustes o de recortes.

"No, no lo va a pedir porque hoy no estamos hablando de rescates como hablábamos en el 2008", ha recalcado la ministra al ser preguntada en el programa.

No obstante, Gozález Laya ha defendido que el Estado sí va a utilizar líneas de crédito por las que "España ha luchado mucho" que permitan liquidez para empleos, empresa y gobiernos, con el fin de responder a corto plazo a esta crisis derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. Unos mecanismos que, ha señalado, están abiertos para todos los estados de Europa, "sean del norte del sur, del este o del oeste".

Sobre el fondo de reconstrucción

Además, la ministra se ha pronunciado sobre el fondo de reconstrucción que España, junto con otros países, también ha impulsado a nivel europeo. "No es un fondo del norte para el sur, es un fondo para garantizar el funcionamiento de un mercado único, para que nos ayude a salir a todos de la crisis", ha indicado.

"Si hay países que salen de esta crisis y otros que no, todo será mucho más lento y doloroso para todos", ha concluido González Laya.