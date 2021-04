El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha justificado las declaraciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaka, que se ha referido al Partido Popular como "organización criminal". Asegura Gabilondo que se ha "expresado como una persona amenazada de muerte".

Precisamente por estas declaraciones, que han tenido lugar en un acto de campaña del PSOE en Getafe, el PP ha pedido a Pedro Sánchez el "cese" de Grande-Marlaska. Preguntado en El Objetivo por si el PSOE contribuye así a la escalada de crispación de la campaña y si el ministro se ha podido equivocar diciendo eso, Gabilondo ha defendido que "esa expresión ya está acuñada en algunos documentos judiciales".

"Yo no me expreso así, pero sí puedo decir que el PP, y es solo un ejemplo, debilitando la sanidad pública lo que ha hecho es confirmar unas políticas que han sido de recortes, privatizaciones y una visión que se puede calificar de utilizar los intereses generales para fines particulares, es decir, corrupción", ha expresado el candidato socialista.

A eso ha añadido que no cree que Marlaska se estuviese expresando como ministro, sino como persona amenazada de muerte a él y a su familia: "Está hablando como una víctima, desde una experiencia de condenas genéricas que no son condenas específicas cuando son amenazas de muerte". "Me parece imprescindible entender en qué contexto habla él. Es un amenazado a muerte", ha zanjado.