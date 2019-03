"España no debe tener una deuda pública del 100% porque no la podemos financiar"

El economista Rafael Pampillón considera que estos PGE coinciden con la recuperación económica de España. “De hecho, en el tercer trimestre tenemos un crecimiento positivo. Este cuarto trimestre también vamos a crecer y el año que viene estará el crecimiento por encima de lo que prevé el Gobierno. A mí me parece que la recaudación será incluso mayor de lo que prevén los Presupuestos porque el crecimiento va a ser mayor”.

José Carlos Díez es profesor de Economía de Icade Bussines School y habitual tertuliano en programas de laSexta. Este economista también considera que efectivamente hay crecimiento en Europa, “lo que no encajan son los números. El INE ha publicado los datos del segundo trimestre y el déficit público está en el 7,4% en acumulado anual, a mí me sale que hay que bajar 17.000 millones hasta el final del año que viene”.

"Nos estamos haciendo trampas al solitario"

Pampillón sostiene que sí son los Presupuestos de la recuperación pero Ana Pastor, ¿cuáles son las palancas de esta recuperación? Si gran parte de nuestro presupuesto se va a echar una mano en pensiones, subsidio y deuda, ¿cómo va crecer España? “Son los presupuestos que España necesita en este momento para hacer frente a los gastos del pensiones. Como hay un 5% más de pensionistas, eso hay que pagarlo de más”, explica el economista.

“También hay que pagar más intereses por la deuda. No nos queda mucho margen. Se ha aumentado un poco la partida en I+D, que se había reducido en años anteriores. Creo que las palancas son la educación y la I+D. En infraestructuras España ya no necesita más porque las tenemos todas, y las mejores, quizás, del mundo”, reflexiona Pampillón.

Por su parte, Díez asegura que el Presupuesto es contractivo. “Si no pasara nada más en la economía española, con este presupuesto caeríamos y destruiríamos empleo. Está habiendo componentes positivos como la exportación y esto fomenta un poco la inversión. Mi preocupación es que, en 2012, el Gobierno presentó un programa enviado a Bruselas en el que se decía que la deuda pública iba a estar a un 80% y el déficit al 2%. Ahora vamos a enviar otro programa donde se dice que el déficit estará al 6% y la deuda pública al 100%. España no debe tener una deuda pública del 100% porque no la podemos financiar”.

“Nos estamos haciendo trampas al solitario. El 95% de las emisiones de deuda que se han hecho en 2013 las ha comprado la banca española y se la lleva a descontar al banco central. Eso no es un sistema de financiación estable”, explica Díez.

Recortando para controlar el déficit público, ¿llegamos a la recuperación? “Recortando hemos llegado a una deuda pública del 100%. Yo he intentado explicar que el error del Gobierno es un reconocimiento del fracaso estrepitoso de la política fiscal del año pasado”, reflexiona Díez.