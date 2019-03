La ciudadana Irene Condal pregunta a Pablo Casado en El Objetivo por qué está a favor de aplicar el 155 en Cataluña. El líder del PP afirma que "la última vez que se aplicó fue un éxito porque la gente cobró su nómina, la gente dejó de manifestarse y las empresas dejaron de irse".

Por otro lado, Pablo Casado realiza un alegato a favor de la unión de España: "Me gusta la España diversa y me encanta el catalán, las lenguas sean cooficiales o extranjeras son una riqueza, no una barrera".

Además, el político enumera los problemas que han tenido diferentes políticos del PP en Cataluña como cuando "a Xavier García Albiol le etiquetaron la casa con lazos amarillos como hacían los nazis".

Pablo Casado: "Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España y el Gobierno socialista es el más desigualitario"

Casado apela al "voto unido" para gobernar España. Desde Vigo, asegura que no hacen falta tres partidos, "sino uno que haga lo que tenga que hacer". El presidente del PP califica al PSOE "el partido más desigualitario".

Objetivo: así defendía que tenía que "gobernar la lista más votada"

"Si Sánchez no lo ha respetado en una legislatura, nosotros no nos podemos comprometer a jugar con unas normas distintas", ha afirmado Casado tras ver un vídeo en el que aparecía defendiendo en numerosas ocasiones que tenía que "gobernar la lista más votada".

Pablo Casado no aclara si formaría gobierno con Vox después del 28A

¿Se imagina Pablo Casado dirigiendo desde Moncloa un Gobierno en el que pudieran estar Ciudadanos y Vox? El líder del PP contesta a Ana Pastor en este vídeo de El Objetivo.

Pablo Casado, sobre la violencia machista: "La izquierda intenta criminalizar a los hombres"

El líder del Partido Popular ha asegurado que no derogará la Ley de Violencia de Género en caso de llegar a gobernar, y que se trata de una "lacra" a la que deben enfrentarse todos los partidos juntos.

Pablo Casado, sobre sus insultos a Pedro Sánchez: "Por muy mal que se hagan las cosas se pueden decir de otra forma"

Después de que Ana Pastor recuerde en El Objetivo el vídeo en el que Pablo Casado insultó a Pedro Sánchez, el líder del PP afirma que "el error es dirigirlo y personalizarlo a una persona que es un político".

Pablo Casado, sobre Quim Torra: "Nunca me sentaría con un señor que ha dicho que quiere la vía eslovena, la Guerra Civil en España"

El presidente del PP defiende en El Objetivo que "con una persona que incumple la ley no se puede dialogar", refiriéndose a Torra y critica que Sánchez no le llame a él "que es el líder de la oposición" y sí a "el que quiere romper España".

Pablo Casado se retracta en El Objetivo y asegura que no recuperará la ley del aborto de 1985

El líder del Partido Popular ha asegurado en El Objetivo que no defiende derogar la Ley del Aborto "porque está recurrida en el Constitucional", aunque creará una Ley de Maternidad.