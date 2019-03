Echenique: "En las ciudades grandes podríamos haber ido con el nombre de Podemos"

CAMPDELACREU ENTREVISTA AL PROMOTOR DE LA PROPUESTA 'SUMANDO PODEMOS'

Marc Campdelacreu se cita con Pablo Echenique para saber por qué no está en los nuevos órganos de dirección formados dentro de Podemos. El eurodipitado sostiene "que hay mucha gente que no está y también hay mucha gente que podría haber aportado cosas en el consejo". Echenique explica que planteó otra forma de votación, pero no critica a la lista en sí porque piensa que "es bastante buena". No obstante, el eurodiputado afirma que el Consejo Ciudadano podría ser más "plural".