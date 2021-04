¿Considera Edmundo Bal que Vox es un partido de ultraderecha? Ana Pastor ha realizado esta pregunta al candidato de Ciudadanos a las elecciones del 4M, que ha respondido que el partido de Santiago Abascal "es uno de los polos del arco parlamentario". "Es el populismo de derechas, igual que tenemos un populismo de izquierdas", ha agregado Bal.

"Yo con Vox lo que quiero es debatir. Quiero contradecir mis propuestas con las de Vox", ha continuado el aspirante de la formación naranja, aunque ha evitado responder directamente a la pregunta, que la presentadora ha vuelto a repetirle.

"En uno de los lados del arco parlamentario español está Vox, en el otro de los lados del arco parlamentario español está Podemos", ha insistido Bal, quien, a la pregunta de si ambos partidos le parecen lo mismo, ha respondido: "No, me parece que uno está en un lado y otro está en el otro".

Finalmente, el candidato ha defendido por qué evita calificar a Vox como "ultraderecha". "No me gustan esas palabras, no me gusta decir 'ultra', no me gusta el exagerar, la ampulosidad en el lenguaje, me parece que precisamente lo que hace es fomentar la crispación y por es quiero referirme a los lugares en los que cada uno estamos", ha argumentado.

Rechaza hacer un cordón sanitario a Vox

Por otra parte, preguntado acerca del "cinturón sanitario" que Ángel Gabilondo ha pedido establecer alrededor de Vox, Bal se ha mostrado contrario: "La esencia básica de la democracia es hablar con quien piensa diferente. Cuando eso se pierde, nos metemos en una deriva muy peligrosa", ha advertido.

"Si tú pones cordones sanitarios, creo que se ha acabado el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos", ha insistido. Respondía así a la propuesta que lanzaba el candidato socialista tan solo unos minutos antes en El Objetivo, como puedes ver en este vídeo: