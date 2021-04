Ángel Gabilondo asegura que el PSOE va a hacer "un cinturón sanitario a Vox" y llama a "todas las fuerzas democráticas" a que se sumen.

Así se ha expresado en El Objetivo el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que sostiene que "estamos en una situación de emergencia democrática" y que la democracia está amenazada "por algunas actitudes y algunas posiciones de la ultraderecha".

"Hay que tomar una posición firme. Están rompiendo los consensos básicos de nuestra convivencia", ha aseverado el candidato, que defiende que "la ultraderecha no puede estar incidiendo de este modo en la democracia española". "Es una amenaza para la democracia española", ha sentenciado.

Preguntado sobre si esto quiere decir que el PSOE se plantea la posibilidad de ilegalizar a Vox, Gabilondo ha negado este extremo. "Eso no se está planteando, lo que sí se está planteando es decir explícitamente que ninguno en Madrid gobierne con Vox", ha aclarado el candidato.

El aspirante a presidir el Ejecutivo regional asimismo ha rechazado intervenir en "ese debate de opinión que parece que blanquean lo que se dice como si fuera un opinión más, cuando son amenazas directas para la democracia". "Entre racismo y no racismo no hay neutralidad, y entre fascismo y no fascismo", ha aseverado.

"Basta ya", ha instado Gabilondo, que afirma que "el colmo" han sido las amenazas de muerte a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez. En este sentido, ha condenado la actitud de Vox, que ha cuestionado la veracidad de esas amenazas. "No se puede aguantar, se han cruzado todas las líneas y lo que hay que hacer es aislar a Vox", ha insistido.