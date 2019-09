Mientras avanza la cuenta atrás para la nueva convocatoria de elecciones, Carmen Calvo ha dicho en El Objetivo que Pedro Sánchez no se presentará de nuevo a una investidura fallida.

"Si no tenemos apoyos suficientes para que nuestro secretario general y presidente en funciones salga adelante, no vamos a ofrecerle a los españoles esa frustración una vez más", ha asegurado la vicepresidenta en funciones.

"Si no hay una respuesta, yo misma llamaré a Echenique"

En este punto, el PSOE está esperando la respuesta de Unidas Podemos sobre el documento presentado y, si a principios de esta semana no reciben contestación, Carmen Calvo llamará a Pablo Echenique.

Según ha afirmado la vicepresidenta en funciones, el PSOE confía en que finalmente Unidas Podemos respalde la investidura: "Esperamos que no sea Unidas Podemos quien no haciéndolo (respaldar a Sánchez) nos lleve a elecciones".

"Hemos puesto en marcha un mecanismo para derribar a la derecha"

Además, Carmen Calvo ha añadido: "En 15 meses hemos hecho algo importante en la política española, hemos puesto en marcha un mecanismo inédito para derribar a la derecha. El mismo líder del 'no es no' es quien derriba a la derecha, con la ayuda de la cámara, con un periodo útil de trabajo".

Echando la vista atrás, la vicepresidenta en funciones ha destacado que "Pedro Sánchez fue la persona que se presentó a la investidura cuando Rajoy no quiso" y que precisamente "pagó con su escaño el 'no es no'".