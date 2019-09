La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho en El Objetivo que desde el último encuentro con Unidas Podemos no han tenido contacto y que están a la espera de la respuesta de la formación.

"No he vuelto a hablar con Podemos, acordamos que tenían que tomar un tiempo para la reflexión sobre el documento presentado y sobre la propuesta de participación en elementos del Estado [...] Si no hay una respuesta a principios de semana, yo misma llamaré a Echenique para que diga en qué situación nos encontramos", ha asegurado Carmen Calvo.

"A Unidas Podemos se le hizo una oferta inédita"

Carmen Calvo ha criticado la actitud de Unidas Podemos en julio cuando votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez. "A Unidas Podemos se le hizo una oferta inédita para entrar en el gobierno de España y la rechazaron. El tiempo ha pasado, hay desgaste, desesperanza e incomprensión de mucha gente. ¿Por qué en un momento idóneo rechazaron una oferta razonable y la calificaron de vacía, decorativa y estúpida?", ha lamentado.

Además, la Vicepresidenta en funciones ha destacado que "Unidas Podemos planteó desde un primer momento una especie de cogobierno al poner encima de la mesa una Vicepresidencia que coordinara los ministerios gestionados por ellos".

"Unidas Podemos está alejado de posiciones que nos preocupan mucho, han hablado de la situación de Cataluña de una forma inaceptable para los socialistas", ha añadido.

"Unidas Podemos siempre ha planteado un gobierno de coalición o elecciones"

Carmen Calvo defiende que el PSOE está trabajando para lograr una investidura de Pedro Sánchez y argumenta: "Hicimos ofertas sobre personas independientes, sobre un programa y dijimos que se podía plantear un gobierno de coalición. Unidas Podemos siempre ha planteado un gobierno de coalición o elecciones".

El PSOE espera una "salida intermedia" y así lo ha dicho Carmen Calvo. "Hemos dejado un documento, garantías y una propuesta intermedia razonable, nos hemos movido buscando un gobierno que trabaje durante la legislatura. Esperamos que Unidas Podemos no sea el grupo parlamentario que bloquea la investidura".

"Nos jugamos no volver a las urnas"

Sobre cómo transcurren las negociaciones, Carmen Calvo ha afirmado que siempre ha sido ella quien ha llamado a Pablo Echenique, aunque no le importa: "No tengo problemas en volverlo a hacer porque nos jugamos un gobierno y que los ciudadanos no vuelvan a las urnas".