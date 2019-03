Bayona: "La cultura no es ni de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de Estado"

CREE QUE EL DEBATE POLÍTICO ES DE BAJA ALTURA

El director de cine Juan Antonio Bayona afea las declaraciones de Montoro sobre el IVA de los actores españoles afirmando que "cuando el nivel no tiene altura, es poco interesante". Bayona considera que cuando el Gobierno coloca el IVA de la cultura a un 21%, está dando una idea de lo que es la cultura para la sociedad, un producto de lujo. "La cultura vertebra nuestra sociedad, es una cuestión de Estado, la cultura no se toca, somos cultura. No es ni de izquierdas ni de derechas, es como la democracia", sentencia el cineasta.