Antonio de la Torre: "En los Goya eché de menos más pronunciamientos en contra del momento que estamos viviendo"

APUESTA POR "HACER UN CAMBIO RADICAL"

Antonio de la Torre, actor de reparto en la multipremiada 'La isla mínima', abre el debate sobre el cine español en 'El Objetivo' analizando la pasada Gala de los Goya. Ha sido una gala más blanca a nivel político que otras ediciones, algo que reprocha el actor malagueño. "No creo que la gala deba ser una consigna de ir todos a una, pero creo que no debemos tener la autocensura de que no es el momento de hablar de esto". Antonio de la Torre afirma que echó de menos más pronunciamientos en contra del momento que estamos viviendo y sentencia: "Hay que hacer un cambio radical".